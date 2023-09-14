Раскрыты подробности создания модели Ту-144 для станции метро «Пыхтино»

Подробности создания модели самолета для станции метро «Пыхтино» раскрыл заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он заявил, что украшающую новую станцию столичной подземки конструкцию сделали по чертежам реального лайнера — первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, разработанного в КБ авиаконструктора А. Н. Туполева.

«Она максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов: алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет», — рассказал Бочкарев.

Он уточнил, что копия меньше оригинала в десять раз, ее длина составляет чуть более 7,5 метра, размах крыла — почти три метра, а масса — около 180 килограммов. Конструкцию доставляли на строившуюся станцию метро по частям и собирали на месте. Ее установили на прикрепленных к стальным балкам трубах из нержавеющей стали.

Станция «Пыхтино» была открыта для пассажиров 6 сентября 2023 года. Ее дизайн посвящен отечественному самолетостроению.