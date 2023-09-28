Раскрыты три самых популярных у туристов российских города

Три самых популярных у туристов города России раскрыл ВЦИОМ. Выяснилось, что 10 процентов опрошенных выбрали для летнего отдыха Санкт-Петербург.

В топ-3 направлений также вошли Казань и Москва, эти города посещали восемь и семь процентов путешественников соответственно.

Среди плюсов отдыха в России респонденты упомянули природу (27 процентов), хорошую погоду (20), качественный сервис в отелях (14) и достопримечательности (12). Минусами отечественных курортов опрошенные назвали высокие цены на жилье (22 процента), неразвитую транспортную инфраструктуру (9), низкое качество услуг (6) и наплыв отдыхающих (5).