10:19, 23 августа 2023
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Три БПЛА атаковали Москву и Подмосковье
© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
В ночь на среду, 23 августа, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Москву и Подмосковье, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Один из них попал в строящееся здание комплекса «Москва-Сити».
В результате инцидента никто не пострадал, заявил мэр. На место выехали городские службы, в двух соседних пятиэтажках выбило окна.
Силами ПВО были сбиты беспилотники в районе Химок и Можайска, сообщило Минобороны России. Врезавшийся в столичное здание беспилотник был лишен управления средствами радиоэлектронной борьбы.