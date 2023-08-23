Три БПЛА атаковали Москву и Подмосковье

В ночь на среду, 23 августа, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Москву и Подмосковье, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Один из них попал в строящееся здание комплекса «Москва-Сити».

В результате инцидента никто не пострадал, заявил мэр. На место выехали городские службы, в двух соседних пятиэтажках выбило окна.

Силами ПВО были сбиты беспилотники в районе Химок и Можайска, сообщило Минобороны России. Врезавшийся в столичное здание беспилотник был лишен управления средствами радиоэлектронной борьбы.