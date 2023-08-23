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10:19, 23 августа 2023
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Три БПЛА атаковали Москву и Подмосковье

Три БПЛА атаковали Москву и Подмосковье

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ночь на среду, 23 августа, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Москву и Подмосковье, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Один из них попал в строящееся здание комплекса «Москва-Сити».

В результате инцидента никто не пострадал, заявил мэр. На место выехали городские службы, в двух соседних пятиэтажках выбило окна.

Силами ПВО были сбиты беспилотники в районе Химок и Можайска, сообщило Минобороны России. Врезавшийся в столичное здание беспилотник был лишен управления средствами радиоэлектронной борьбы.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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