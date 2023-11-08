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17:30, 08 ноября 2023
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Срочно нужна работа? Вот топ вакансий повышенного спроса!

Срочно нужна работа? Вот топ вакансий повышенного спроса!

© Фото: Luke Southern / Unsplash

Срочно нужна работа? Топ вакансий повышенного спроса перед сезоном распродаж назвали эксперты «Авито Работы». Сейчас, по данным специалистов, без проблем можно устроиться курьерами и комплектовщиками.

Так, за последний месяц количество объявлений о поиске курьеров увеличилось на 34 процента, а средние зарплатные ожидания соискателей выросли на 36 процентов — до 72 797 тысяч рублей в месяц.

Также работодатели стали чаще искать комплектовщиков, а средние предлагаемые заработные платы кандидатов выросли на 29 процентов — до 59 176 рублей в месяц.

Ранее был раскрыт топ-пять самых высокооплачиваемых офисных вакансий.

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