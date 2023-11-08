Срочно нужна работа? Вот топ вакансий повышенного спроса!

Срочно нужна работа? Топ вакансий повышенного спроса перед сезоном распродаж назвали эксперты «Авито Работы». Сейчас, по данным специалистов, без проблем можно устроиться курьерами и комплектовщиками.

Так, за последний месяц количество объявлений о поиске курьеров увеличилось на 34 процента, а средние зарплатные ожидания соискателей выросли на 36 процентов — до 72 797 тысяч рублей в месяц.

Также работодатели стали чаще искать комплектовщиков, а средние предлагаемые заработные платы кандидатов выросли на 29 процентов — до 59 176 рублей в месяц.

Ранее был раскрыт топ-пять самых высокооплачиваемых офисных вакансий.