Составлен топ самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Москве составлен для РИАМО аналитиками портала «Авито Работа».

Лидером в рейтинге оказалась позиция агента по недвижимости, им работодатели готовы предложить среднюю зарплату 153 тысячи 994 рубля. При этом одна из крупных столичных компаний предлагает кандидату 250-350 тысяч рублей в месяц.

На второй строчке в рейтинге — вакансия дальнобойщика с окладом в 144 тысячи 719 рублей. В некоторых случаях доход может достигать 240 тысяч рублей. На третьем месте — замерщик, таким специалистам в среднем могут платить 127 тысяч 828 рублей. Есть предложения с зарплатой 150-300 тысяч рублей.

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