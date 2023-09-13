Составлен топ самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в сентябре составили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Первой в рейтинге оказалась позиция стоматолога-ортопеда с предложением зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт работы от пяти лет, наличие сертификата и высшего образования.

250-300 тысяч рублей ежемесячно может получать главный инженер проекта в компании, реализующей проекты по созданию инженерной инфраструктуры различных зданий и объектов. Среди требований работодатель указал техническое, строительное или архитектурное высшее образование, опыт работы на аналогичной должности от двух лет, знание нормативно-технической документации и владение определенными программами.

Заместителю руководителя по информационной безопасности в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью предложили оклад в размере от 250 тысяч рублей в месяц. Претенденты на вакансии ведущего «1С» разработчика и ведущего аналитика DWH могут рассчитывать на зарплату от 250 и 245 тысяч рублей соответственно.