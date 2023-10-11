Составлен топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Москве составили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Лидером в рейтинге оказалась позиция врача-стоматолога в одной из профильных клиник. Соискателям с опытом работы от шести лет и наличием действующих сертификатов по ортопедии, терапии, хирургии предлагают оклад от 370 тысяч рублей в месяц.

На удаленную работу приглашают PHP-разработчиков senior со стажем более трех лет и обещают оклад от 300 до 350 тысяч рублей ежемесячно. На третьем месте в топе оказалась вакансия начальника участка в компанию, занимающуюся внутренней отделкой помещений. Кандидатам предлагают заработок от 300 тысяч рублей в месяц.

Зарплату от 250 тысяч рублей может получать водитель с грузовым автомобилем, от 220 тысяч рублей — программист 1С: ERP (разработчик), от 200 до 230 тысяч рублей — бренд-менеджер. От 200 тысяч рублей в месяц готовы платить кандидатам на вакансии программиста встраиваемых систем, руководителя отдела продаж на маркетплейсах, шеф-повара и менеджера отдела проектных продаж.