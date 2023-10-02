Назван топ российских регионов с доступной для местных жителей ипотекой

Топ российских регионов с доступной для местных жителей ипотекой назвали в своем исследовании эксперты агентства РИА Новости на основе данных Центробанка, Росстата и онлайн-сервиса для подачи заявки на ипотечный кредит Сбербанка «Домклик».

Так, лидерами рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65 процентов жителей могут позволить себе приобретение двухкомнатной квартиры. Следом идут Магаданская область, Чукотка, Югра и Ненецкий автономный округ, в которых более половины семей способны купить жилье в ипотеку. Это объясняется высокими зарплатами и низкой стоимостью жилья.

В Мурманской области, Якутии, Сахалинской области и Республике Коми доступность ипотеки оказалась на уровне 40-50 процентов. При этом в Москве только 26,1 процента жителей могут позволить себе взять квартиру в ипотеку.