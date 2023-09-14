Составлен топ ненужных москвичам вещей

Топ ненужных москвичам вещей составили на сайте мэра столицы.

С июня по август 2023 года из столичных квартир было вывезено 2090 холодильников, 1790 стиральных машин и 700 газовых плит. Горожане получили возможность сдать ненужные вещи на переработку с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей».

«Большинство предметов можно вывезти бесплатно. При этом в одной заявке допускается указать несколько предметов. Среди вещей, которые можно утилизировать старая мебель, холодильник, духовой шкаф, плита, автомобиль, мотоцикл и макулатура», — объяснили на сайте мэра.

Всего жители столицы заказали утилизацию более семи тысяч предметов, 85 процентов из которых получили вторую жизнь. Обработанные металлы, пластик, стекло и резина используются в производстве автомобилей, сантехники, мебели и в сфере металлопроката. Дерево и ткани превращаются в обивочные и упаковочные материалы.

Количество обращений в сервис выросло в два раза по сравнению с летом 2022 года.