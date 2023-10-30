«АвтоВАЗ» рулит! Составлен топ популярных у россиян машин с пробегом

«АвтоВАЗ» рулит! Топ популярных у россиян в июле-сентябре авто с пробегом в три глда составили аналитики «Авито Авто».

Лидером в рейтинге «трехлеток» расположились автомобили отечественного автоконцерна «АвтоВАЗ». При этом самыми востребованными моделями оказались Lada Granta и Vesta.

На второй и третьей строчках оказались корейские машины Kia и Hyundai, на четвертой — японская Toyota, а на пятой — немецкие BMW. Повышенным спросом пользовались модели Toyota Camry, Hyundai Solaris, Geely Monjaro, Kia K5, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Hyundai Creta.

Ранее россиян предупредили о рисках при покупке китайского автомобиля.