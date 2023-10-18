Составлен топ самых необычных имен новорожденных москвичей

Топ самых необычных имен новорожденных москвичей в 2023 году составила для РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Некоторых молодых родителей вдохновила космическая тематика. Так, семерым мальчикам дали имя Космос, шестерым — Марс, а еще двум — Галактион и Альберт Меркурий. 15 семей назвали своих дочерей Луна и девять — Венера.

Кроме того, в столице детей называли в честь времен года и по месяцам. Например, в городе теперь живут девочки Марта, Апрелия, Июня, Августа, Лета и Весна и мальчики Март, Август и Зима. В рейтинг также вошли женские имена Океана, Лиса, Фея, Лучи, Сила, Муся, Дева, Ангела и мужские Эльбрус и Север.

Ранее были перечислены самые редкие имена новорожденных в Подмосковье.