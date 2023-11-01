Топ-5 вакансий с самыми высокими зарплатами в России. Узнай и попробуй разбогатеть!

Хочешь разбогатеть? Узнай топ-5 вакансии с самыми высокими зарплатами в России. Их назвали аналитики «Авито Работы».

Самым высокооплачиваемым специалистом в стране в октябре 2023 года стал врач стоматолог-ортопед, которому в тюменской клинике предлагают зарплату от 350 до 750 тысяч рублей.

На второй строчке в рейтинге оказалась вакансия бурильщика. В Южно-Сахалинске работнику с опытом готовы платить 450-500 тысяч рублей в месяц. Полмиллиона рублей может получать инженер-проектировщик в Москве.

В Казани соискателю на позицию агента по продаже недвижимости обещают зарплату в 200-350 тысяч рублей в месяц. Пятерку лидеров замкнул специалист по работе с клиентами. В Туле такой работник может рассчитывать на оклад в размере 300 тысяч рублей.

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