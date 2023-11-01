Топ-5 самых мистических зданий Москвы. Подробности вас шокируют!

Топ-пять самых мистических зданий Москвы назвал сервис недвижимости «Яндекс Аренда», пишут «Известия». Подробности вас шокируют!

Так, первое место в рейтинге занял Дом на набережной на улице Серафимовича, 2. По легенде, из некоторых квартир до сих пор слышится плач репрессированных в XX веке людей, уехавших в лагеря из этого дома. Также прохожие иногда видят там призраков.

Негативная энергетика и у Дома Кусниковых на Мясницкой, 17. Как рассказывают местные жители, глава семьи Кусниковых прятал свои накопления в дымовой трубе, но однажды слуга растопил печь и нечаянно сжег все деньги. Узнав об этом, хозяин дома сошел с ума и скончался. По легенде, дух мужчины обитает рядом с домом и выпрашивает у прохожих милостыню.

Также москвичи боятся проклятого дома на улице Перовская, 39к3. «Панелька» была построена сравнительно недавно — в 1986 году, после заселения в здании таинственным образом скончались несколько мужчин. Со слов жителей столицы, многоэтажку возвели на месте могилы женщины, которая оборвала свою жизнь из-за измены возлюбленного. Теперь, по легенде, она мстит и забирает жизни мужчин моложе 30 лет. Жители этого дома регулярно освящают свои квартиры.

Легендами окутан и Дом госдеятеля Лаврентия Берии на Малой Никитской, 28. После его смерти в здании не раз слышали шумы и голоса, также рядом видели проезжающий автомобиль-призрак. По слухам, в здании исчезали молодые девушки, а в процессе ремонтных работ был обнаружен инвентарь для пыток.

По легенде, страшные события происходили и в особняке купца Николая Игумного на Большой Якиманке, 43с1. Владелец дома за неверность якобы замуровал в стены свою любовницу — танцовщицу Варвару. Теперь ее призрак скитается по дому, уверены москвичи.