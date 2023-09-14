Составлен топ-10 районов Москвы с минимальными ценами на жилье

Топ-10 районов Москвы с минимальными ценами на первичное жилье составили аналитики риелторской компании Est-a-Tet. Их подсчетами делится РБК.

Так, районом с максимально доступными по цене квартирами в новостройках в августе стала Некрасовка. Средняя стоимость лота составила там 204,5 тысячи рублей за «квадрат».

Второе место занял район Бибирево (204,8 тысячи рублей), третье — Бирюлево Восточное (207,3 тысячи рублей). В пятерку лидеров также попали Измайлово (224 тысячи рублей) и Ховрино (232 тысячи рублей).

Далее в списке разместились Молжаниновский район (234,6 тысячи рублей), Южное Бутово (254,7 тысячи рублей), Северный район (264,2 тысячи рублей), Тропарево-Никулино (267,2 тысячи рублей) и Дмитровский район (274 тысячи рублей за квадратный метр в новостройке).