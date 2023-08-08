Толпа отдыхающих на подмосковном пляже попала на видео

Толпа собралась в зоне отдыха у воды утром понедельника, 7 августа. Автор ролика удивился тому, что в будний день на пляж приехало так много отдыхающих.

Комментаторы отметили, что большинство людей в кадре загорает стоя. По словам пользователей сети, такой способ принятия солнечных ванн характерен именно для россиян.