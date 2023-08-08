01:01, 08 августа 2023
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Толпа отдыхающих на подмосковном пляже попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»
Обстановка на подмосковном пляже попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы». На кадрах видно, что отдыхающие массово отправились в Кореневский карьер.
Толпа собралась в зоне отдыха у воды утром понедельника, 7 августа. Автор ролика удивился тому, что в будний день на пляж приехало так много отдыхающих.
Комментаторы отметили, что большинство людей в кадре загорает стоя. По словам пользователей сети, такой способ принятия солнечных ванн характерен именно для россиян.