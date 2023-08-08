Город
01:01, 08 августа 2023
1 мин.

Толпа отдыхающих на подмосковном пляже попала на видео

Толпа отдыхающих на подмосковном пляже попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»

Обстановка на подмосковном пляже попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы». На кадрах видно, что отдыхающие массово отправились в Кореневский карьер.

Толпа собралась в зоне отдыха у воды утром понедельника, 7 августа. Автор ролика удивился тому, что в будний день на пляж приехало так много отдыхающих.

Комментаторы отметили, что большинство людей в кадре загорает стоя. По словам пользователей сети, такой способ принятия солнечных ванн характерен именно для россиян.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.