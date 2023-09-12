Толпа пассажиров на Павелецком вокзале в Москве попала на видео

Толпа пассажиров, ожидавших утром 12 сентября пригородные электрички на Павелецком вокзале, попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

«Те поезда, что должны были уехать в 7:30, еще не приехали. Сначала перенесли время отправления на 7:55, теперь перенесли на 8:25. Говорят про ремонтные работы на путях в Шугарово», — сообщили люди на станции. По данным администраторов канала, несколько электричек было отменено.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку, чтобы установить обстоятельства задержек электропоездов более чем на 30 минут.