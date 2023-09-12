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09:58, 12 сентября 2023
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Толпа пассажиров на Павелецком вокзале в Москве попала на видео

Толпа пассажиров на Павелецком вокзале в Москве попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Толпа пассажиров, ожидавших утром 12 сентября пригородные электрички на Павелецком вокзале, попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

«Те поезда, что должны были уехать в 7:30, еще не приехали. Сначала перенесли время отправления на 7:55, теперь перенесли на 8:25. Говорят про ремонтные работы на путях в Шугарово», — сообщили люди на станции. По данным администраторов канала, несколько электричек было отменено.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку, чтобы установить обстоятельства задержек электропоездов более чем на 30 минут.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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