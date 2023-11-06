Этот алкоголь точно не подорожает! Что покупать на Новый год?

Что покупать к праздникам? Алкогольные напитки, которые точно не подорожают к Новому году, назвал радиостанции «Говорит Москва» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

«Российская точно не подорожает продукция, ни игристые, ни шампанские. Скорее всего, игристые и шампанские будут продаваться по той же цене, которая сегодня есть. Вероятны скидки предновогодние как обычно. И, скорее всего, эти цены не поднимутся и в январе-феврале», — заявил эксперт.

Ситуация с импортной продукцией не так однозначна, отметил Дробиз. С 1 августа введена повышенная пошлина на винодельческую продукцию из Европы. «Импортеры готовились к повышению пошлин, поэтому завезли большие запасы продукции по старому уровню пошлины. На какой срок хватит этой продукции — это первое. Второе — перед Новым годом в принципе не должны повысить цены», — рассказал эксперт.

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