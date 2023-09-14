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20:26, 14 сентября 2023
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Синоптик Тишковец дал прогноз по первым заморозкам в Москве

Синоптик Тишковец дал прогноз по первым заморозкам в Москве

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Прогноз по первым заморозкам в Москве дал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самой Москве и связанному с ней "острову тепла" заморозки пока не угрожают», — отметил синоптик.

Специалист пояснил, что обычно первые заморозки зачинаются уже с 27 сентября. Однако в этом году, по предварительным прогнозам, первые минусовые температуры следует ждать не ранее октября, когда в столице наступит период золотой осени.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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