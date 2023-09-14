Синоптик Тишковец дал прогноз по первым заморозкам в Москве

Прогноз по первым заморозкам в Москве дал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самой Москве и связанному с ней "острову тепла" заморозки пока не угрожают», — отметил синоптик.

Специалист пояснил, что обычно первые заморозки зачинаются уже с 27 сентября. Однако в этом году, по предварительным прогнозам, первые минусовые температуры следует ждать не ранее октября, когда в столице наступит период золотой осени.