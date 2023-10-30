Ноябрь удивит! Таких теплых дней москвичи точно не ожидали. Об этом сообщила в беседе с «Вечерней Москвой» метеоролог Татьяна Позднякова.

По прогнозу синоптика, в понедельник, 30 октября, температура воздуха днем не превысит отметки в плюс 4 градуса. Во вторник, 31 октября, потеплеет до плюс 12 градусов. Но пик тепла придется на первый день ноября. Так, в среду, ожидается плюс 13 градусов.

В четверг, 2 ноября, столбики термометров достигнут показателей в 4-7 градусов тепла, а пятницу — плюс 2 градусов. В выходные ночью будет от нуля до плюс 2 градусов, а днем потеплеет лишь до 6 градусов.

Ранее сообщалось, что москвичей ждет ненастье. Ожидается мокрый снег, гололед — и не только!