Москвичей предупредили о новом температурном рекорде

О новом температурном рекорде москвичей предупредил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что пятница, 29 сентября, может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений в столице.

В этот день столбики термометров поднимутся до 24 градусов. Ранее самое теплое 29 сентября зафиксировали в 1900 году, когда температура поднялась до 23,3 градуса.

«Будет побит рекорд или нет, узнаем в пятницу, но это характеристика того, насколько будет тепло», — отметил синоптик. В другие дни недели, по его словам, прогнозируется плюс 17-22 градусов в Москве.