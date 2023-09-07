Таракан на продуктовой полке столичного супермаркета попал на видео

Таракан на продуктовой полке столичного супермаркета в ТЦ «Ключевой» попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Братеево район М125».

«Будьте внимательны к покупкам! Булочки с таракашками!» — предупредила автор ролика. В кадре таракан сидит на полке рядом с неупакованными хлебобулочными изделиями.

Увиденное напугало москвичей. «Фу, ужас», «Кошмар! Я там покупала… Больше не буду!», «Теперь булочки покупаю только в закрытой упаковке!» — написали они в комментариях.