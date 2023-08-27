00:01, 27 августа 2023
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Танец женщин в московском метро попал на видео
Женщины станцевали в вагоне столичного метро и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва Live».
На кадрах видно, как группа из взрослых танцовщиц и девочки синхронно двигается под музыку в движущемся вагоне. Пассажиры снимают представление на телефоны.
«В метро Москвы пляшут по расписанию», — прокомментировали видео в группе. Ролик набрал боле сотни положительных реакций от пользователей сети. Однако нашлись и те, кто поставил танцу дизлайки.