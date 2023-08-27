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00:01, 27 августа 2023
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Танец женщин в московском метро попал на видео

Танец женщин в московском метро попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «МОСКВА LIVE»

Женщины станцевали в вагоне столичного метро и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва Live».

На кадрах видно, как группа из взрослых танцовщиц и девочки синхронно двигается под музыку в движущемся вагоне. Пассажиры снимают представление на телефоны.

«В метро Москвы пляшут по расписанию», — прокомментировали видео в группе. Ролик набрал боле сотни положительных реакций от пользователей сети. Однако нашлись и те, кто поставил танцу дизлайки.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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