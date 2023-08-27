Танец женщин в московском метро попал на видео

На кадрах видно, как группа из взрослых танцовщиц и девочки синхронно двигается под музыку в движущемся вагоне. Пассажиры снимают представление на телефоны.

«В метро Москвы пляшут по расписанию», — прокомментировали видео в группе. Ролик набрал боле сотни положительных реакций от пользователей сети. Однако нашлись и те, кто поставил танцу дизлайки.