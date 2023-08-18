Танец темнокожей женщины в московском метро попал на видео

На кадрах видно, как пассажирка с длинными волосами, одетая в обтягивающий костюм, энергично двигается, прижимаясь к своему спутнику. Некоторые люди в вагоне снимают происходящее на телефон.

«Девушка перепутала московское метро с американским, где такое — обыденное», — прокомментировали видео в группе. Многие с неодобрением отнеслись к поведению героини ролика, однако некоторых развеселил танец женщины.