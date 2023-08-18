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22:01, 18 августа 2023
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Танец темнокожей женщины в московском метро попал на видео

Танец темнокожей женщины в московском метро попал на видео

© Кадр: Telegram-канал «Первый Московский»

Темнокожая женщина станцевала в вагоне столичного метро и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Первый Московский».

На кадрах видно, как пассажирка с длинными волосами, одетая в обтягивающий костюм, энергично двигается, прижимаясь к своему спутнику. Некоторые люди в вагоне снимают происходящее на телефон.

«Девушка перепутала московское метро с американским, где такое — обыденное», — прокомментировали видео в группе. Многие с неодобрением отнеслись к поведению героини ролика, однако некоторых развеселил танец женщины.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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