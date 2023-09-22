«Танец робота» в вагоне поезда московского метро попал на видео

«Танец робота» в вагоне поезда столичного метро попал на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

На видео мужчина танцует в пространстве между дверями вагона. Под громкую музыку он выполняет элементы, напоминающие движение робота.

«А что, очень неплохо», «Побольше бы таких в метро видеть», «Когда не попал в "Танцы"», «Не пойму, им внимания не хватает? Надоели со своими танцами, да и зачем им внимание человеческого стада?», «Как же он хорош», «Думал, опять очередное видео соляных прогибов, но на самом деле недурно», «Почему в метро, а не на шоу "Танцы", я вот не пойму», — написали пользователи сети.