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10:00, 16 сентября 2023
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Танец двух «Человеков-пауков» в московском метро попал на видео

Танец двух «Человеков-пауков» в московском метро попал на видео

© Кадр: видео Telegram-канал «Моя Москва»

Два пассажира в костюмах супергероя Человека-паука станцевали в вагоне столичного метро и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Моя Москва».

Танцоры по очереди исполнили элементы брейк-данса, показали вис на поручнях вниз головой. На кадрах видно, что некоторые пассажиры заинтересовались выступлением «супергероев» и сняли его на видео, однако большинство остались равнодушными. Источник уточнил, что артистов заметили на Люблинско-Дмитровской линии метро.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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