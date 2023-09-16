Танец двух «Человеков-пауков» в московском метро попал на видео

Танцоры по очереди исполнили элементы брейк-данса, показали вис на поручнях вниз головой. На кадрах видно, что некоторые пассажиры заинтересовались выступлением «супергероев» и сняли его на видео, однако большинство остались равнодушными. Источник уточнил, что артистов заметили на Люблинско-Дмитровской линии метро.