10:00, 16 сентября 2023
1 мин.
Танец двух «Человеков-пауков» в московском метро попал на видео
© Кадр: видео Telegram-канал «Моя Москва»
Два пассажира в костюмах супергероя Человека-паука станцевали в вагоне столичного метро и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Моя Москва».
Танцоры по очереди исполнили элементы брейк-данса, показали вис на поручнях вниз головой. На кадрах видно, что некоторые пассажиры заинтересовались выступлением «супергероев» и сняли его на видео, однако большинство остались равнодушными. Источник уточнил, что артистов заметили на Люблинско-Дмитровской линии метро.