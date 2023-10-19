Танцы пассажира на перроне станции московского метро попали на видео

Танцы пассажира на перроне станции столичного метро попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«На работу, как на праздник», — написали администраторы канала. В ролике на одной из станций столичной мужчина в наушниках пританцовывает, сопровоздая движения взмахами рук.

«Когда знаешь, что сегодня капнет аванс», «Утренняя зарядка», «Может он уволиться едет? Сейчас начальничка пошлет и с чистой совестью домой», «Когда хорошая зарплата и отличный коллектив», «Этот человек явно поспал лишние пол часа после будильника», «Когда антидепрессант зашел слишком хорошо», «У него просто сегодня зарплата», — написали пользователи сети.

Ранее Филипп Киркоров станцевал на улице в Китае и восхитил россиян.