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10:00, 11 октября 2023
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Танцующий пассажир московского метро умилил россиян

Танцующий пассажир московского метро умилил россиян

© Кадр: Telegram-канал «Подслушано Метро Москвы»

Танцующий пассажир московского метро умилил россиян. Он попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подслушано Метро Москвы».

«Если жизнь не балует вас солнечными днями, это повод найти свет внутри себя», — написали администраторы канала в комментарии к ролику. В видео молодой человек стоял на перроне одной из станций столичной подземки. Он слушал в наушниках музыку и пританцовывал. Другие пассажиры наблюдали за ним и улыбались, а один москвич начал с ним танцевать.

«Какие миленькие», «Молодцы», «Завидую такой хорошей самооценке, ибо, когда у самой играет музыка, есть желание потанцевать», «Молодцы, делают себе и другим настроение», «Какая прелесть», — написали пользователи мессенджера.

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