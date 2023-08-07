Таможенники во Внуково изъяли у гражданина Армении цепь из чистого золота

Двухкилограммовую цепь из чистого золота изъяли у гражданина Армении таможенники в столичном аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал SHOT. Иностранец намеревался вывезти украшение в Турцию.

Задержанный пытался пронести цепь на себе, спрятав ее под одеждой. Таможенникам он сообщил, что купил аксессуар за 50 тысяч рублей. Экспертиза показала, что цепь стоит девять миллионов рублей.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело за контрабанду. Мужчине грозит до семи лет колонии.