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01:10, 29 октября 2023
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Раскрыта тайна женских сумок! Видео вас удивит

Раскрыта тайна женских сумок! Видео вас удивит
© Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Раскрыта тайна женских сумок! Видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы», вас удивит.

«Доставка домой», — написали администраторы канала. В ролике женщина идет по переходу в столичном метро с сумкой, в которой сидит собака мелкой породы.

«Милота», «Булочка сладкая», «Бережная доставочка», «Лучший способ передвижения. Сколько в месяц платить нужно?», «Можно меня так домой носить?», «Какая прелесть», «Идеально», «Это охранная сигнализация нового поколения», «Такой миленький», — написали пользователи сети.

Ранее безбилетник разбил рукой турникет в московском метро и попал на видео.

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