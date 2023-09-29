Названы самые популярные у москвичей свадебные площадки

Самые популярные у москвичей свадебные площадки назвала на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Летом в столице поженились 33 тысячи пар. Почти половина из них узаконила отношения в дворцах бракосочетания. Популярными стали Дворцы бракосочетания № 1 и № 4, а также Кутузовский и Шипиловский ЗАГСы.

Из необычных локаций большинство москвичей выбрали для регистрации брака башню «Око» в деловом квартале «Москва-Сити». Востребованными оказались и особняки «Роял» и Спиридонова. Некоторые горожане сыграли свадьбу на открытом воздухе: в шатрах, на речном трамвайчике флотилии «Рэдиссон Ройал», на Московской канатной дороге, стадионе «Спартак» и Северном речном вокзале.