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14:32, 29 сентября 2023
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Названы самые популярные у москвичей свадебные площадки

Названы самые популярные у москвичей свадебные площадки

© Фото: Beatriz Pérez Moya / Unsplash

Самые популярные у москвичей свадебные площадки назвала на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Летом в столице поженились 33 тысячи пар. Почти половина из них узаконила отношения в дворцах бракосочетания. Популярными стали Дворцы бракосочетания № 1 и № 4, а также Кутузовский и Шипиловский ЗАГСы.

Из необычных локаций большинство москвичей выбрали для регистрации брака башню «Око» в деловом квартале «Москва-Сити». Востребованными оказались и особняки «Роял» и Спиридонова. Некоторые горожане сыграли свадьбу на открытом воздухе: в шатрах, на речном трамвайчике флотилии «Рэдиссон Ройал», на Московской канатной дороге, стадионе «Спартак» и Северном речном вокзале.

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