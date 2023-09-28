В Москве синюю сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей

В Москве синюю хозяйственную сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей. Лот появился на популярном сайте объявлений.

«Почти новая, с биркой, использовалась один раз. Кто хочет оставить себе напоминание о магазине, вам это точно пригодится, а также послужит прекрасным помощником в быту», — написал в описании товара продавец.

Судя по фотографии, предлагается самая вместительная хозяйственная сумка известного бренда. За нее мужчина просит 250 тысяч рублей.