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13:10, 28 сентября 2023
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В Москве синюю сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей

В Москве синюю сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей

© Фото: Jueun Song / Unsplash

В Москве синюю хозяйственную сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей. Лот появился на популярном сайте объявлений.

«Почти новая, с биркой, использовалась один раз. Кто хочет оставить себе напоминание о магазине, вам это точно пригодится, а также послужит прекрасным помощником в быту», — написал в описании товара продавец.

Судя по фотографии, предлагается самая вместительная хозяйственная сумка известного бренда. За нее мужчина просит 250 тысяч рублей.

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