Стример из Москвы обманул продавца иномарок на миллионы рублей

Стример из Москвы обманул продавца дорогих иномарок на миллионы рублей, сообщает «МВД Медиа».

По информации ведомства, злоумышленник познакомился со своей жертвой в онлайн-игре. Аферист предложил мужчине вложить деньги в развитие бизнеса по закупке и поставке автомобильных запчастей из-за границы, пообещав хорошую прибыль.

Продавец иномарок согласился на предложенные условия и в течение года переводил мошеннику деньги, пока однажды тот не перестал выходить на связь.

Пострадавший обратился в полицию. Подозреваемого в совершении преступления задержали на проспекте 60-летия Октября в Москве. Заработанные нечестным образом 5,6 миллиона рублей он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.