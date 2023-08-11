Стремление медведя Диксона к выздоровлению восхитило россиян

Видеозаписью купания белого медведя Диксона поделился Telegram-канал «Друзья Московского зоопарка».

«У вольера Диксона кто-то восхищается его красотой и успехами, кто-то желает скорейшего выздоровления, а кто то называет инвалидом... Люди, будьте добрее. Если нет слов поддержки, не обижайте», — призвал автор поста.

Он обратил внимание подписчиков на то, как медведь стремиться выздороветь: купается, играет, активно общается с кипперами и гостями зоопарка. Увиденное восхитило россиян.