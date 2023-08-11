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23:31, 11 августа 2023
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Стремление медведя Диксона к выздоровлению восхитило россиян

Стремление медведя Диксона к выздоровлению восхитило россиян

© Фото: Unsplash

Видеозаписью купания белого медведя Диксона поделился Telegram-канал «Друзья Московского зоопарка».

«У вольера Диксона кто-то восхищается его красотой и успехами, кто-то желает скорейшего выздоровления, а кто то называет инвалидом... Люди, будьте добрее. Если нет слов поддержки, не обижайте», — призвал автор поста.

Он обратил внимание подписчиков на то, как медведь стремиться выздороветь: купается, играет, активно общается с кипперами и гостями зоопарка. Увиденное восхитило россиян.

«Диксон прекрасен», «Диксон, у тебя все получится! Мы в тебя верим!», «Я была в Москве проездом на один день и специально сходила в зоопарк к Диксону. Он же прелесть», «Диксон — самый красивый, самый умный, самый сильный духом и самый обаятельный зверь. Он пример героизма и жизнелюбия!» — написали они в комментариях.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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