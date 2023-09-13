Столичная чиновница лишилась 10 миллионов после общения с «префектом» и «ФСБ»

Столичная чиновница лишилась миллионов после общения с «префектом» и «ФСБ», сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, сотруднице правового управления префектуры ЮВАО в мессенджер написал якобы префект района. Он предупредил ее о скором звонке своего «подопечного» и попросил не подвести. Звонок поступил практически сразу. «Подопечный» заявил чиновнице, что с ней хочет поговорить представитель ФСБ, и перевел звонок.

«Сотрудник ФСБ» назвал номер паспорта женщины и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредиты, а полученные деньги мошенники якобы планируют перевести на счета находящегося в розыске человека. Собеседник предложил чиновнице опередить аферистов и помочь ФСБ, она согласилась.

После этого женщине в мессенджер поступил звонок от «сотрудника банка», который предложил ей очную встречу и вызвал такси до нужного отделения. В банке женщина, следуя инструкции, сняла со счетов все имеющиеся у нее накопления (1,3 миллиона рублей) и оформила кредиты еще на 9,5 миллиона рублей. Потом она купила новый смартфон и перевела все деньги на «безопасные» счета.

Через некоторое время чиновнице вновь позвонили и сообщили, что мошенники пытаются завладеть документами на ее квартиру. Тогда женщина поняла, что попалась на уловки аферистов, и обратилась в полицию.