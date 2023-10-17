Раскрыта средняя стоимость зимних шин в России

Средняя стоимость зимних шин в России за год выросла на 8-14 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (на основании данных системы маркировки «Честный знак»).

Шипованную резину в 2023 году можно приобрести примерно за 6,7 тысячи рублей, нешипованную — за 6,2 тысячи, уточнил источник.

За год в России подорожали шины R17 и дефицитные шины R20. Стоимость вторых поднялась примерно на 12 тысяч рублей, за одну покрышку придется отдать почти 40 тысяч рублей.

Причины увеличения средней стоимости зимней резины — рост цен у конечных продавцов и структура спроса, уточнили эксперты.

Ранее автоэксперт Павел Константинов дал водителям советы по выбору зимних шин.