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19:08, 17 октября 2023
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Раскрыта средняя стоимость зимних шин в России

Раскрыта средняя стоимость зимних шин в России

© Фото: Sascha Bosshard / Unsplash

Средняя стоимость зимних шин в России за год выросла на 8-14 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (на основании данных системы маркировки «Честный знак»).

Шипованную резину в 2023 году можно приобрести примерно за 6,7 тысячи рублей, нешипованную — за 6,2 тысячи, уточнил источник.

За год в России подорожали шины R17 и дефицитные шины R20. Стоимость вторых поднялась примерно на 12 тысяч рублей, за одну покрышку придется отдать почти 40 тысяч рублей.

Причины увеличения средней стоимости зимней резины — рост цен у конечных продавцов и структура спроса, уточнили эксперты.

Ранее автоэксперт Павел Константинов дал водителям советы по выбору зимних шин.

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