Стоимость самой дорогой квартиры в Москве превысила три миллиарда рублей. По данным Федеральной базе недвижимости Restate.ru пентхаус площадью в почти тысячу квадратных метров оценивается в 3,25 миллиарда рублей, передает «Лента.ру».

В жилье имеется два главных и два дополнительных входа, смотровая площадка, бассейн, баня, сигарная комната и помещение для хранения шуб. Помимо этого, собственникам квартиры будет доступно четыре машиноместа на паркинге.

По данным издания, недвижимость в столице можно приобрести от полутора миллиона рублей. В относительно доступных вариантах покупателям предлагают также нежилые помещения, расположенные в цокольных этажах. При этом стоимость таких помещений оценивается от двух миллионов рублей.