Раскрыта стоимость самого дешевого автомобиля для российских чиновников

Стоимость самого дешевого автомобиля для российских чиновников раскрыли в РИА Новости со ссылкой на прайс-листы и данные автопроизводителей. Наиболее недорогим вариантом стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей.

В список рекомендованных машин для чиновников также попали отечественные Lada Vesta (от 1,24 миллиона рублей), Lada Vesta SW Cross (от 1,5 миллиона), Lada Niva Travel (от 1,1 миллиона) и Lada Niva Legend (от 830 тысяч). Госслужащим также можно приобретать автомобили от УАЗа «Патриот» (1,2 миллиона рублей), «Пикап» (1,26 миллиона), «Профи» (от 1,3 миллиона), СГР (от 1,12 миллиона) и «Хантер» (от 981 тысячи).

Стоимость кроссовера «Москвич 3» начинается от 2,2 миллиона рублей, электрокара «Москвич 3е» — 3,95 миллиона, новой модели лифтбека «Москвич 6» — в 2,6 миллиона.

Чиновникам также рекомендовано ездить на различных моделях китайского бренда Haval, который владеет автозаводом под Тулой. Цены начинаются от 1,9 миллиона рублей за Haval Jolion, модель Haval Dargo стоит от трех миллионов, F7 и F7x — от 2,4 миллиона, а H9 — от четырех миллионов.

В список попали электромобили российской марки Evolute, которые производят под Липецкой совместно с азиатскими партнерами. Покупателям предлагает электрокар Evolute i-PRO за три миллиона рублей, i-Sky за четыре миллиона и электрокроссовер i-Joy за 3,5 миллиона.

Самыми дорогими предложенными авто оказались машины люксового автобренда Aurus. Модели Aurus Senat и Aurus Komendant стоят почти 39 и 40 миллионов рублей.

В октябре 2023 года Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для госслужащих. Пересадить чиновников на отечественные машины поручил президент Владимир Путин.

Ранее была определена самая популярная у россиян модель Lada.