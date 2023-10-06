Названа стоимость поездки на такси в Москве после повышения цен

Среднюю стоимость поездки на такси в Москве после повышения цен назвали в беседе с РБК аналитики сервиса «Чек Индекс». По их данным, цена выросла на 14 процентов и составила 785 рублей.

Средний чек на такси по стране с 1 по 7 сентября составил 451 рубль, что на шесть процентов выше уровня прошлого года.

Эксперты «Чек Индекс» объясняли увеличение стоимости ростом спроса на фоне низкой базы 2022 года. Кроме того, на это повлияли выросшие траты на обслуживание, лизинг автомобилей, расходы самих водителей, издержки таксопарков и другие показатели, сообщает РБК.