Раскрыта стоимость седана «Москвич 6»

Стоимость седана «Москвич 6» раскрыта на официальном сайте отечественного производителя.

Рекомендованная розничная цена на авто в комплектации «Комфорт» составляет 2626000 рублей, а «Бизнес» — 2826000 рублей. С учетом кредита и трейд-ин машины можно купить за 2336000 и 2536000 соответственно.

«Москвич 6» оснащен двигателем объемом 1,5 литра с турбонаддувом и вариаторной коробкой передач (CVT) с имитацией шести ступеней автоматической коробки передач (АКП).