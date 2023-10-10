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19:05, 10 октября 2023
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Раскрыта стоимость седана «Москвич 6»

Раскрыта стоимость седана «Москвич 6»

© Фото: moskvich-auto.ru

Стоимость седана «Москвич 6» раскрыта на официальном сайте отечественного производителя.

Рекомендованная розничная цена на авто в комплектации «Комфорт» составляет 2626000 рублей, а «Бизнес» — 2826000 рублей. С учетом кредита и трейд-ин машины можно купить за 2336000 и 2536000 соответственно.

«Москвич 6» оснащен двигателем объемом 1,5 литра с турбонаддувом и вариаторной коробкой передач (CVT) с имитацией шести ступеней автоматической коробки передач (АКП).

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