Раскрыта стоимость нового седана «Москвич 6»

Стоимость нового отечественного седана «Москвич 6» раскрыли Autonews.ru дилеры столичного региона.

Отмечается, что автомобили появятся в салонах страны до конца октября. Их стоимость будет варьироваться от 2,4 до 2,7 миллиона рублей за машину с механической коробкой переключения передач. При этом цена авто с вариатором стартует с 3,1 миллиона рублей.

«Москвич 6» будет представлен в двух вариантах: с турбомотором мощностью 136 лошадиных сил (200 ньютон-метров) в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT и турбомотором GDI мощностью 174 лошадиных сил (280 ньютон-метров) в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

В комплектацию входят круиз-контроль, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камера заднего вида, датчики парковки, светодиодная оптика, кожаная обивка салона и кондиционер.