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08:35, 05 октября 2023
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Раскрыта стоимость квартир в новостройках Новой Москвы

Раскрыта стоимость квартир в новостройках Новой Москвы

© Фото: Unsplash

Стоимость квартир в новостройках Новой Москвы раскрыли «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».

Так, самое дорогое новое жилье находится в поселении Внуковское: там в среднем квартиры продаются за 12,8 миллиона рублей.

В Новомосковском административном округе лот на первичном рынке стоит около 11,2 миллиона рублей, в Троицком АО — 8,3 миллиона рублей. Наиболее бюджетные предложения — в новостройках поселения Филимонковское, где недвижимость стоит в среднем 8,1 миллиона рублей.

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