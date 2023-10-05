08:35, 05 октября 2023
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Раскрыта стоимость квартир в новостройках Новой Москвы
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Стоимость квартир в новостройках Новой Москвы раскрыли «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».
Так, самое дорогое новое жилье находится в поселении Внуковское: там в среднем квартиры продаются за 12,8 миллиона рублей.
В Новомосковском административном округе лот на первичном рынке стоит около 11,2 миллиона рублей, в Троицком АО — 8,3 миллиона рублей. Наиболее бюджетные предложения — в новостройках поселения Филимонковское, где недвижимость стоит в среднем 8,1 миллиона рублей.