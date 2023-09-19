Названа минимальная стоимость двухэтажной квартиры в Москве

Минимальную стоимость двухэтажной квартиры на первичном рынке московской недвижимости называют «Известия» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова. Приобрести такое жилье сейчас можно за 17,7 миллиона рублей.

Сырцов отметил, что в сентябре 2023 года на продажу в столице было выставлено 217 таких лотов в 46 новостройках.

«Жилье, которое обычно ассоциируется с роскошью, можно встретить не только в элитных, но и в бюджетных ЖК», — заявил он.

Аналитик уточнил, что максимально доступные по цене двухъярусные квартиры в 78,5 раза дешевле самых дорогих, продающихся за 1,39 миллиарда рублей.

Он добавил, что такая недвижимость пользуется спросом, поэтому число предложений растет. Так, с января до сентября 2023 года оно выросло на 55,3 процента.