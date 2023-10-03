Раскрыта средняя стоимость букета на День учителя

Среднюю стоимость букета на День учителя раскрыла агентству «Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. По ее словам, цветы перед праздником подорожали примерно на 30 процентов.

«Учитывая нынешнюю стоимость цветов, 2 тысячи рублей — это маленький скромный букет», — пояснила эксперт. В сложившихся условиях она порекомендовала покупать один большой подарок преподавателю от всего класса.

День учителя отмечается в России и ряде других стран 5 октября.