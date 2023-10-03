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11:33, 03 октября 2023
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Раскрыта средняя стоимость букета на День учителя

Раскрыта средняя стоимость букета на День учителя

© Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Среднюю стоимость букета на День учителя раскрыла агентству «Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. По ее словам, цветы перед праздником подорожали примерно на 30 процентов.

«Учитывая нынешнюю стоимость цветов, 2 тысячи рублей — это маленький скромный букет», — пояснила эксперт. В сложившихся условиях она порекомендовала покупать один большой подарок преподавателю от всего класса.

День учителя отмечается в России и ряде других стран 5 октября.

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