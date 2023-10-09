Стала известна стоимость билета на рейс Тель-Авива — Москва

Стоимость билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву резко возросла из-за военного конфликта в Израиле. Стало известно, что, по состоянию на понедельник, 9 октября, стоимость билета с одной пересадкой составляет 133 тысячи рублей, сообщается на известном сайте по покупке авиабилетов.

В описании указано, что это самый быстрый рейс. В пути придется провести почти восемь часов. Кроме того, дополнительно оплачивается багаж.

На многие из остальных рейсов с несколькими пересадками требуется открытая виза на Кипр. Их стоимость без учета оплаты багажа начинается от 40 тысяч рублей. В пути придется провести почти двое суток.