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19:04, 09 октября 2023
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Стала известна стоимость билета на рейс Тель-Авива — Москва

Стала известна стоимость билета на рейс Тель-Авива — Москва

© Фото: Briana Tozour / Unsplash

Стоимость билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву резко возросла из-за военного конфликта в Израиле. Стало известно, что, по состоянию на понедельник, 9 октября, стоимость билета с одной пересадкой составляет 133 тысячи рублей, сообщается на известном сайте по покупке авиабилетов.

В описании указано, что это самый быстрый рейс. В пути придется провести почти восемь часов. Кроме того, дополнительно оплачивается багаж.

На многие из остальных рейсов с несколькими пересадками требуется открытая виза на Кипр. Их стоимость без учета оплаты багажа начинается от 40 тысяч рублей. В пути придется провести почти двое суток.

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