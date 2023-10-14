Раскрыта стоимость аренды жилья на новогодние праздники в России

Аренда жилья на новогодние праздники в России подорожала на 15 процентов за год. Среднюю стоимость раскрыло РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов ЮKassa и «Суточно.ру» совместно с туроператором Anex.

«Чаще всего на новогодние праздники россияне бронируют жилье на четверо суток. Средняя арендная ставка по России составляет 6093 рубля за сутки — если бронировать заранее», — сообщили аналитики.

Самыми популярными городами для аренды стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. В топ-10 попали Кисловодск, Зеленоградск, Нижний Новгород и Шерегеш. Шерегеш стал городом, где забронировать жилье дороже всего (в среднем 13759 рублей за сутки), самым недорогим вариантом оказался Калининград (4274 рубля за сутки).