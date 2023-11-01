Куда пропали старые кошки Куклачева? Подробности шокируют!

Куда пропадают старые кошки, отслужившие в театре артиста Юрия Куклачева? Подробности, который выяснил «Пятый канал» шокируют! Оказывается, известный клоун построил для питомцев целый дом со всеми удобствами на своем загородном участке.

«Здесь они спят, играют. Здесь у них свой туалет, подушечки. А главное — все в кафеле, поэтому никакого запаха», — рассказал в интервью дрессировщик, показывая журналистам ухоженное помещение для животных.

Он также уточнил, что в доме для питомцев есть специальная маленькая ванна для водных процедур, когтеточки и места для приема пищи. При этом кошки свободно могут выходить на улицу и гулять по саду.