Станцевавший лезгинку в Wildberries мужчина попал на видео и рассмешил москвичей

Станцевавший лезгинку в пункте выдачи заказов Wildberries мужчина попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы», и рассмешил москвичей.

В ролике мужчина танцует напротив стойки выдачи заказов маркетплейса. Сотрудник Wildberries отбивает ему ритм руками об стол.

«Тот самый курьер, которого так долго ждешь», «Пляши, тебе посылка», «Тестирует новые тапки», «Новый вид оплаты от Wildberries», «Новые сандалии испытывает, кажись», «Новый тип верификации», «Когда получил все, как заказывал», «Новые правила: перед получением товара ты должен станцевать лезгинку», — поупражнялись в юморе пользователи сети.