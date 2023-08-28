Стало известно о запуске продажи игрушек во «Вкусно — и точка»

В ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» запустили продажи игрушек, сообщает агентство «Прайм». Стало известно, что фигурки персонажей мультсериала «Лео и Тиг» можно получить при заказе детских наборов «Кидз Комбо».

Как пояснили в компании, сейчас детские наборы с игрушками можно заказать только в нескольких предприятиях сети, однако до 31 августа они появятся во всех ресторанах «Вкусно — и точка» в России.

По словам директора по бренду, стратегии и исследованиям компании Екатерины Гладниковой, в коллекции представлено 12 фигурок героев популярного мультфильма. В будущем в наборах появятся персонажи и других отечественных мультипликационных фильмов, добавила она.