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14:31, 28 августа 2023
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Стало известно о запуске продажи игрушек во «Вкусно — и точка»

Стало известно о запуске продажи игрушек во «Вкусно — и точка»

© Фото: Tim Wilgus / Unsplash

В ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» запустили продажи игрушек, сообщает агентство «Прайм». Стало известно, что фигурки персонажей мультсериала «Лео и Тиг» можно получить при заказе детских наборов «Кидз Комбо».

Как пояснили в компании, сейчас детские наборы с игрушками можно заказать только в нескольких предприятиях сети, однако до 31 августа они появятся во всех ресторанах «Вкусно — и точка» в России.

По словам директора по бренду, стратегии и исследованиям компании Екатерины Гладниковой, в коллекции представлено 12 фигурок героев популярного мультфильма. В будущем в наборах появятся персонажи и других отечественных мультипликационных фильмов, добавила она.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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