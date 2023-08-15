Стало известно о резком увеличении стоимости дизельного топлива в Москве

О резком увеличении стоимости дизельного топлива (ДТ) на заправках в Москве сообщили «Интерфакс» в пресс-службе Московской топливной ассоциации (МТА). Стало известно, что за прошедшую неделю оно подорожало на 34 копейки — до 54 рублей за литр.

Больше всего дизельное топливо подорожало на заправках «Нефтьмагистрали» — на один рубль. Цена литра ДТ здесь составляет 62,19 рубля.

При этом темпы роста на бензин, стоимость которого стремительно росла в начале августа, начали снижаться. Так, средневзвешенная розничная цена АИ-92 и АИ-95 в столице выросла на семь и десять копеек соответственно — до 50,21 рубля за литр и до 55,67 рубля за литр.