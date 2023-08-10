Стало известно о резком росте цен на чай и кофе популярных марок в России

О резком росте цен на чай и кофе популярных марок в российских магазинах с сентября 2023 года стало известно изданию «Коммерсантъ». По данным источника, некоторые компании уже уведомили об этом торговые сети.

В среднем рост стоимости продукции составит 6-9 процентов. Однако не исключено, что к зиме он достигнет уже 20 процентов. Это, по словам аналитиков, связано с тем, что сырье, закупленное еще при долларе по 75 рублей, скоро закончится.

О росте цен на продукцию ретейлеров уже уведомили компании «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso), JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) и производитель кофе Madeo.